HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salıncaktaki atı gören çocuklar şaşkına döndü: Herhalde bizim gibi sallanmak istedi

Salıncaktaki atı gören çocuklar şaşkına döndü: Herhalde bizim gibi sallanmak istedi

17.04.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki çocuk parkında salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Salıncaktaki atı gören çocuklar şaşkına döndü: Herhalde bizim gibi sallanmak istedi

Cennetayağı Mahallesi Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yanındaki çocuk beşiklerinin de bulunduğu parkta oyun oymaya giden çocuklar beşiklerde atın olduğunu görünce durumu durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine çevre sakinleri bir çocuk beşiğine nasıl girdiği anlaşılamayan atı çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sahipli olduğu sanılan atı beşiklerden kurtardı. Atın beşiklere nasıl dolandığı anlaşılmadı.

Ağrı'da görüldü! 'Esrarengiz fare' şaşkına çevirdiAğrı'da görüldü! 'Esrarengiz fare' şaşkına çevirdi

"AT HERHALDE BİZİM GİBİ SALLANMAK İSTEDİ"

Çocukların ise, "At herhalde bizim gibi beşiklerde sallanmak istedi, zincirden atladı ayağı dolandı” şeklindeki ifadeleri ise gülüşmelere neden oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Çukurca’da PKK’ya darbe!Çukurca’da PKK’ya darbe!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

Sabancı'ya ifşa şoku! Bütün mesajları yayınladı

Sabancı'ya ifşa şoku! Bütün mesajları yayınladı

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.