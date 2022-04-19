HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salmonella: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi

Salmonella: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi

19.04.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

Salmonella: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi

Bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verildi:

"Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir."

Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin ithalatında %100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

WhatsApp Image 2022-04-19 at 14.33.07

Salmonella analizi yapılacak Kinder markalı ürünler arasında Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder ve Mixed Patisserie PRA, vb. ürünler yer alıyor.

10 ÜLKEDE VAKALARA RASTLANDI

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapatmıştı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirmişti.

15 Nisan itibarıyla İngiltere'de çoğu çocuk olmak üzere 70 salmonella vakasına rastlandı.

Forbes dergisinde yayınlanan 16 Nisan tarihli haberde, Kinder ürünlerinden 10 ülkede çoğu çocuk en az 150 kişinin etkilendiği bildirildi.

SALMONELLA ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde verilen bilgiye göre, salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülebiliyor:

  • İshal
  • Ateş
  • Bulantı
  • Kusma
  • Karında kramplar

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. Hastalık bazı kişilerde ise ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebiliyor.

Uzmanlar, belirtilerin şiddetli seyretmesi halinde doktora gidilmesini, ayrıca salmonella bulaşıcı olduğundan, semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuyan babasını baltayla öldürdü!Uyuyan babasını baltayla öldürdü!
AB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandıAB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandı
Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke olduÇöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan tahmin!

Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan tahmin!

Cep telefonuna ÖTV ayarı! İndirim geliyor...

Cep telefonuna ÖTV ayarı! İndirim geliyor...

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Artık Türkiye'ye vizesiz girecekler

Artık Türkiye'ye vizesiz girecekler

İlginizi Çekebilir

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.