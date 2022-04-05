HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salmonella virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Salmonella nasıl bulaşır?

Salmonella virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Salmonella nasıl bulaşır?

05.04.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salmonella virüsü İngiltere'de 60'tan fazla çocukta görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı'ndan yapılan açıklama sonrası çocuklarda hastalığa yol açan Salmonella virüsü nedir? Salmonella nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Salmonella virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Salmonella nasıl bulaşır?

Salmonella nedir, nasıl bulaşır? sorularının cevabı merak konusu oldu. İngiltere'de bir çikolata markası ile bağlantılı salgın görülmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı açıklandı. Basında yer alan haberler sonrası Salmonella virüsü nedir? Salmonella nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Salgına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella bir çeşit bakteridir. Enterobacteriaceae familyasında bulunan, çubuk şeklinde bir bakteri olan almonella, yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa sebep olmaktadır.

Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türler.
Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

Salmonella bakterisi şu yollarla bulaşır:

Kaynağı bilinmeyen suların içilmesi ve kullanılması. İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde yok edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar hastalığı bulaştırabilir.

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir bakteriyi bulaştırabilir.

Kirli çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra bakteri bulaşabilir.

Yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella bakterisinin vücuda girmesinden yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülür:

  • İshal

  • Ateş

  • Bulantı

  • Kusma

  • Karın krampları

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valilik önünde alarm! Önce havaya, sonra...Valilik önünde alarm! Önce havaya, sonra...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı: Halkın iradesine darbedirCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı: Halkın iradesine darbedir
Erdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davasıErdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davası
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Milletvekillerinin illere göre dağılımı değişti

Milletvekillerinin illere göre dağılımı değişti

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanınca...

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanınca...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.