Şam'da patlama sesleri! İsrail'den Esad'a jet hızında uyarı!

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Şam'da yer alan hava savunma sistemleri şehrin güneyini hedef alan İsrail hava saldırısına karşılık verdi.
Sputnik muhabiri, Şam'daki patlama seslerinin yerel saatle 1:15 sularında başladığını belirtti.
Sosyal medya kullanıcıları olaya dair ilk görüntüleri paylaştı.
#حسين_مرتضى— #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) 20 Ocak 2019
الدفاعات الجوية السورية تطلق عددا من الصواريخ بأتجاه اجسام في سماء دمشق pic.twitter.com/1kCrKouYYW
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 'Suriye sınırındaki İran güçlerini' vurduklarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada, Suriye Silahlı Kuvvetleri'ni 'İsrail güçlerine ya da topraklarına zarar verme girişimlerine' karşı uyardı. (Sputnik)
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