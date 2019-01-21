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Şam'da patlama sesleri! İsrail'den Esad'a jet hızında uyarı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2019 03:30 | Son Güncelleme

Suriye yerel medyasında yer alan haberlere göre, başkent Şam'da güçlü patlama sesleri duyuluyor. Suriye hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bildirildi.

Şam'da patlama sesleri! İsrail'den Esad'a jet hızında uyarı!

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Şam'da yer alan hava savunma sistemleri şehrin güneyini hedef alan İsrail hava saldırısına karşılık verdi.

Sputnik muhabiri, Şam'daki patlama seslerinin yerel saatle 1:15 sularında başladığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları olaya dair ilk görüntüleri paylaştı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 'Suriye sınırındaki İran güçlerini' vurduklarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada, Suriye Silahlı Kuvvetleri'ni 'İsrail güçlerine ya da topraklarına zarar verme girişimlerine' karşı uyardı. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Şam patlama hava savunma sistemi

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