HABER

Saman yüklü kamyonun dorsesi trafik levhasına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 00:52 | Son Güncelleme

Saman yüklü kamyonun dorsesi trafik levhasına çarptı

Malatya'da saman yüklü kamyonun dorsesi yükseklik sınırını gösteren trafik levhasına çarptı.

Ali Akboğa yönetimindeki 44 AJ 893 plakalı saman yüklü kamyonun dorsesi, Malatya-Ankara kara yolunun MAŞTİ kavşağı mevkisinde azami yükseklik tabelasına çarptı.

Çarpma nedeniyle tabela parçalandı. Parçalar kara yolunda seyreden bir otobüsün camına zarar verdi, yolculardan Emir Güneş hafif yaralandı.

Kaza sonrası parçaların toplanması için trafik tek şeritten sağlandı.

Kamyona çok fazla miktarda saman yüklendiğini, çarpmanın da bu nedenle meydana geldiği iddia edildi.

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!
İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de halka hitap ettiİçişleri Bakanı Soylu, Şile'de halka hitap etti
Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dorse Malatya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 23 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar

Kastamonu'da korkunç kaza! 3 uzman çavuştan acı haber

3 uzman çavuştan acı haber!

Şanlıurfa'da yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Tekirdağda'ki feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.