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Samanlıktan sahte içki çıktı

15.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Samanlıktan sahte içki çıktı

Adana polisi bir samanlıkta yaptığı aramada 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesinde içki imalathanesi olduğunu yapılan içkilerin ise bidonlarla samanlıkta saklandığı bilgisine ulaştı.Ekipler yaptığı baskında samanlıkta gizlenmiş 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana polisi bir samanlıkta yaptığı aramada 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesinde içki imalathanesi olduğunu yapılan içkilerin ise bidonlarla samanlıkta saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler yaptığı baskında samanlıkta gizlenmiş 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiler olay yerinde imha edildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samanlıktan sahte içki çıktı

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