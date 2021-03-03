Samantha Cristoforetti: İtalya'nın ilk kadın astronotu seneye ikinci kez uzaya gidecek

İtalya'nın uzaya giden ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti'nin gelecek yıl bir kez daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceği açıklandı.

İlk olarak Kasım 2014'te Avrupa Uzay Ajansı'nın "Futura" (gelecek) isimli misyonu için uzaya giden Cristoforetti, 199 gün 16 saat boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmıştı.

Cristoforetti bu misyonla tek bir seferde uzayda en fazla zaman geçiren Avrupalı astronot olmuştu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Cristoforetti 2022'nin ilkbahar aylarında yeniden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

ESA'nın bugünkü basın toplantısında konuşan Samantha Cristoforetti, "ikinci evim" diye nitelediği Uzay İstasyonu'na bir kez daha gidecek olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi ve "Bu benim en büyük arzumdu" dedi.

Uzayda 6 ay kalacak

Cristoforetti'nin 2022'deki uzay misyonuna bir özel ticari uzay aracıyla gideceği ve uzayda yaklaşık 6 ay kalacağı açıklandı.

2014'teki misyonda ise Cristoforetti, Rusya ve ABD'den astronotlarla birlikte Rusya'ya ait bir Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmişti.