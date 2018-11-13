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Samanyolu'nun yakınında cüce galaksi keşfedildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.11.2018 19:59 | Son Güncelleme

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi yakınında daha önce varlığı bilinmeyen bir galaksiyi kayda geçirdi.

Samanyolu'nun yakınında cüce galaksi keşfedildi

Phys.org internet sitesinde yer alan habere göre, Gaia'nın optik kayıtlarını inceleyen uluslararası gökbilimcilerden oluşan araştırma ekibi, Samanyolu Galaksisi'nin disk bulutunun ardına gizlenmiş haldeki cüce galaksinin varlığını keşfetti.

"Antlia 2 (Ant 2)" adı verilen galaksinin Samanyolu Galaksisi'nin üçte biri büyüklükte olmasına rağmen ışık düzeyi çok düşük kaldığından bugüne dek fark edilemediği belirtildi.

"BU BİR GALAKSİ HAYALETİ ADETA"

Cüce galaksiler, evrenin erken oluşum sürecinde ortaya çıkan, dolayısıyla yıldızları yaşlı, düşük yoğunluklu ve metal yoksunu göksel yapılar olarak biliniyor.

Araştırmaya önderlik eden Gabriel Torrealba, "Bu bir galaksi hayaleti adeta. Ant 2 kadar düşük ışık yayan gök cisimlerini bugüne kadar göremiyorduk. Keşfimiz Gaia'nın verilerinin kalitesi sayesinde mümkün oldu." dedi.

Araştırmanın sonuçları dijital makale platformu "arXiv.org" internet sitesinde yayımlandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Samanyolu Galaksisi cüce yıldız Avrupa Uzay Ajansı

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