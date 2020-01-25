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SAMDOB "3'ü bir arada senfonik konser" verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:15 | Son Güncelleme

SAMDOB "3'ü bir arada senfonik konser" verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "3'ü bir arada senfonik konseri" sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda düzenlenen ve Avusturyalı klasik müzik bestecisi Joseph Haydn, Amerikalı besteci ve piyanist George Gershwin ile Türk besteci Hasan Niyazi Tura'nın eserlerinin yer aldığı konser öncesinde, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Orkestranın yönetimini 2014 yılında dünya prömiyeri SAMDOB sahnesinde gerçekleştirilen Hekimoğlu Operası'nın bestecisi SAMDOB Orkestra Şefi Tolga Taviş'in üstlendiği konserde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi piyanist Gökhan Aybulus solist sanatçı olarak yer adı. Konserin başkemancısı olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Başkemancısı Deniz Aydın görev aldı.

Tek bölümden oluşan konserde, senfoni türündeki eserleriyle tanınan Haydn'ın "No. 86, Re Majör Senfonisi", solo piyano ve caz orkestrası için bestelenmiş, en popüler Amerikan konser eserlerinden birisi olmuş Gershwin'in "Rhapsody in Blue" eseri ve Anadolu'nun müzik temalarını eserlerinde başarıyla işleyen Tura'nın "Türk dansları" eseri SAMDOB orkestrası eşliğinde seslendirildi.

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SAMDOB) Samsun senfonik konser

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