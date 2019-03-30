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SAMDOB "Don Pasquale" operasını sahneledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

SAMDOB "Don Pasquale" operasını sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Don Pasquale" operasını ilk kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bu yıl 10. yaşını kutlayan SAMDOB, Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" adlı iki perdelik komik operasının prömiyerini, İstanbul Devlet Opera ve Balesi rejisörlerinden Recep Ayyılmaz'ın rejisiyle sahneye koydu.

Türk opera tarihinde özel bir yeri bulunan ve İstanbul'un Anadolu yakasındaki yerleşik bir sahnede sahnelenen ilk opera eseri olan "Don Pasquale", İstanbul Süreyya Operası'nın da açılışını yapmıştı.

Evrenselliği ve güncelliğini kaybetmeyen eğlenceli konusu ve Donizetti'nin etkileyici melodileriyle komik opera repertuvarının en seçkin yapıtlarından olan Don Pasquale'nin Recep Ayyılmaz imzası taşıyan prodüksiyonunun prömiyeri, 12 Şubat 2008'de İstanbul'da yapılmıştı.

O tarihten bugüne kadar geçen süre boyunca sahnelendiği İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de kapalı gişe oynamasıyla da Don Pasquale, Türk opera tarihi adına özel bir değer taşıyor.

19. yüzyılın ilk yarısında Roma'da geçen eser, ilerlemiş yaşına rağmen kendine genç ve güzel bir eş arayan yaşlı, zengin ve cimri Don Pasquale ile onu yola getiren genç ve kurnaz Norina'nın hikayesini anlatıyor.

Sıra dışı mizansenleri ve cesur reji yorumuyla 12 yıldır seyirciden yoğun ilgi gören ve çok sevilen Don Pasquale operasında orkestrayı İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra şeflerinden Zdravko Lazarov yönetti.

Prodüksiyonun koreografisi Nil Berkan'a, dekor tasarımı Ferhat Karakaya'ya, kostüm tasarımı Çimen Somuncuoğlu'na, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait eserin koro şefliğini Raushan Baigulakova üstlendi.

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Don Pasquale Opera SAMDOB) Samsun

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