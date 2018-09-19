Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini sanatseverlerle yeni sezonda da buluşturacak.

SAMDOB, 2018-2019 sanat sezonunun açılışında, prömiyerini 2015'te gerçekleştirdiği "Arda Boyları"balesini yeniden sahneye taşıyacak.

Birbirine kavuşamayan iki aşığın hikayesinin anlatıldığı, Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı eserin koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç'a, müzikleri ise İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait.

Librettosu Ayşegül Çelik tarafından yazılan eserin dekorunu Hakkı Kandır, kostümlerini Gülnur Çağlayan, ışık tasarımını ise Murat Yılmaz üstlendi.

"Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar", "Çalın Davulları", "Dere Geliyor Dere" gibi sevilen türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ile halk oyunu motifleri yer alıyor.

Bale, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 27 Eylül saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.

