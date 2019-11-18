HABER

Samoa'da kızamık salgını: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:43 | Son Güncelleme

Ülkeyi 3 haftadır etkisi altına alan salgın yüzünden acil durum ilan edildi

WELLINGTON (AA) - Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, salgın yüzünden ölen 6 kişinin çoğunun 2 yaşının altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, şimdiye kadar 716 kızamık vakasının tespit edildiğini ve hastanede tedavisi süren 100 kişiden 15'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

- Acil durum ilan edildi

Bu arada, 200 bin nüfuslu ülkede hükümet, 3 haftadır etkili olan kızamık salgını nedeniyle önceki gün acil durum ilan etti.

Acil durum ilanının ardından okullarda eğitime ara verildi, çocukların kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasaklandı ve halka kızamık aşısı yaptırmaları talimatı verildi.

Samoa Ulusal Üniversitesinden yapılan açıklamada da öğrencilere okula gelmemeleri ve bu haftaki sınavların ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Sağlık Genel Müdürü Leausa Take Naseri, düzenlediği basın toplantısında, salgının daha da kötüye gitmesini beklediklerini ifade etti. Naseri, Samoa halkının üçte ikisinin kızamık aşısı olduğuna dikkati çekti ve aşı olmayanların virüse karşı savunmasız olduğunu söyledi.

- Yeni Zelanda'dan tıbbi destek

Öte yandan, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Samoa'ya 3 bin aşı ile hemşire ve tıbbi malzeme gönderdiklerini açıkladı.

Samoalı yetkililerin ülkedeki salgının Yeni Zelanda'dan gelen bir kişi nedeniyle başladığına inandıklarını belirten Ardern, Samoa'yı salgınla baş etmesi konusunda desteklemekteki sorumluluklarının farkında olduklarını ve bunu etkin bir şekilde yaptıklarını ifade etti.

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesinde aşı uzmanı olan Helen Petousis-Harris, Samoa hükümetinin geçen yıl 2 bebeğin tıbbi bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle aşı programına birkaç ay ara verdiğini söyledi.

- Aşı oranı yüzde 30'un altında

Tonga, Yeni Zelanda ve Fiji'de de kızamık salgını yaşandığı ancak durumun Samoa'daki kadar büyük çapta olmadığı öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl bu oran yüzde 30'un altına düştü.

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
Otomobil refüjdeki bariyere çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralıOtomobil refüjdeki bariyere çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı
Sokakta telefonuyla oynayan çocuğa gasp şoku kameradaSokakta telefonuyla oynayan çocuğa gasp şoku kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acil Durum kızamık salgını Samoa

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili son dakika açıklaması

Flaş terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması!

İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu

Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu!

Son dakika! Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması olayında yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.