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Şampiyon at icralık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Koştuğu yarışlarda aldığı derecelerle meraklılarının yakından takip ettiği ’Mademoıselle’ isimli İngiliz yarış atı icralık oldu.Ev, araba, arsa gibi taşınmazların icra haberlerine canlı hayvanlar da eklendi.

Şampiyon at icralık oldu

Koştuğu yarışlarda aldığı derecelerle meraklılarının yakından takip ettiği ’Mademoıselle’ isimli İngiliz yarış atı icralık oldu.
Ev, araba, arsa gibi taşınmazların icra haberlerine canlı hayvanlar da eklendi. Birçok kez sahibi ve at yarışı meraklılarına büyük paralar kazandıran İngiliz soylu kısrak, icrada satışa çıkarıldı. 2014 yılından bu yana 81 yarışa katılan ve tam 12 kez birinci olan Mademoıselle, bugüne kadar derece aldığı yarışlardan 717 bin 480 TL gelir elde ettirdi. 7 yaşındaki İngiliz soylu doru kısrak yarış atı, 16 Nisan 2019 tarihinde Bursa 7. İcra Dairesi tarafından satışa çıkacak.
?İcraburada.com? sahibi Caner Çakı; en son 13.02.2018 yılında Kocaeli koşusunda birinci gelen 7 yaşındaki Mademoıselle isimli yarış atının Bursa Osmangazi Hipodromunda 9 nolu ahırda satılacağını söyledi. Çakı; İstanbul, Bursa, Ankara ve Kocaeli’nde yarışlara katılarak 12 kez birinci olan atın 70 bin TL’den satışa çıkacağını kaydetti.

Şampiyon at icralık oldu

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