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Şampiyon robotlar futbol sahasına iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli robotik turnuvası olarak bilinen ‘RoboCup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupası’nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi robotik futbol takımı NEUIslanders, içerisinde 24 takımın yer alacağı 2019 ‘RoboCop Dünya Kupası’na ön elemeleri geçerek sekizinci kez katılıyor.Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2018 yılı Haziran ayında Kanada’da düzenlenen ‘Robotik Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan NEUIslanders takımı, 1-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında Avustralya Sydney’de, teknoloji ve mühendislik üniversitelerin takımlarının katılımıyla düzenlenecek yarışmada şampiyonluk unvanını korumak için mücadele edecek.“Hedef dünya şampiyonluğunu korumak”Takım arkadaşlarından gelen robotlardaki sorunlara çözümler üreterek 2019 RoboCup’ta daha agresif taktik ile oynayacak olan NEUIslanders takımının mekanik yapılarını güçlendirerek hem geçmiş senelerde oluşan sorunlara hem de oluşabilecek yeni problemlere çözümler üreterek ara bir nesil robot oluşturduklarını belirten takımın yeni üyelerinden Gökhan Bürge, “Yenilenen ve geliştirilen yeni algoritmalarla robotların oyun sırasındaki yüzde 40 pas isabetleri yüzde 80’e çıkarıldı.

Şampiyon robotlar futbol sahasına iniyor

Dünyanın en prestijli robotik turnuvası olarak bilinen ‘RoboCup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupası’nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi robotik futbol takımı NEUIslanders, içerisinde 24 takımın yer alacağı 2019 ‘RoboCop Dünya Kupası’na ön elemeleri geçerek sekizinci kez katılıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2018 yılı Haziran ayında Kanada’da düzenlenen ‘Robotik Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan NEUIslanders takımı, 1-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında Avustralya Sydney’de, teknoloji ve mühendislik üniversitelerin takımlarının katılımıyla düzenlenecek yarışmada şampiyonluk unvanını korumak için mücadele edecek.
“Hedef dünya şampiyonluğunu korumak”
Takım arkadaşlarından gelen robotlardaki sorunlara çözümler üreterek 2019 RoboCup’ta daha agresif taktik ile oynayacak olan NEUIslanders takımının mekanik yapılarını güçlendirerek hem geçmiş senelerde oluşan sorunlara hem de oluşabilecek yeni problemlere çözümler üreterek ara bir nesil robot oluşturduklarını belirten takımın yeni üyelerinden Gökhan Bürge, “Yenilenen ve geliştirilen yeni algoritmalarla robotların oyun sırasındaki yüzde 40 pas isabetleri yüzde 80’e çıkarıldı. Robotların iletişim sisteminde yapılan yenilikle, maç esnasında robotlarla iki kat daha fazla ve hızlı iletişim kurulması sağlandı. Bu sistemle robotların maç sırasında bir sonraki hareketlerini daha hızlı karar vermesini sağlanacak. Her yöne rahatça hareket edebilme özelliğine sahip olan robotlar, bu sayede zaman kaybetmeden karşı kaleye topu daha rahat götürebilecek” dedi. Agresif ve tam saha pres uygulayacak olan NeuIslanders, robotik ve yapay zekâ alanında dünyanın önemli bilimsel yarışmalarından biri olarak kabul edilen RoboCup 2019’da da şampiyonluğu elde etmek istiyor diyen Bürge, takımın Dünya Şampiyonluğu ünvanını koruması için en iyi şekilde hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.
NEUIslanders Takımı’ndan Nurullah Akkaya ile Ersin Aytaç, RoboCup federasyonu tarafından görevlendirilen 6 kişilik teknik ve organizasyon kurulunda yer alıyor.
Haftanın iki günü maçlar izlenebiliyor
‘RoboCup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupası’nda dünya şampiyonluğunu elde eden NEUIslanders takımı, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezinde bulunan Robotik Laboratuvarında Temmuz ayına kadar her Cuma saat 15.00-17.00 saatleri arasında halka ve öğrencilere açık antrenman maçları yapıyor.

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