HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool Paris'teki maç için UEFA'ya resmi soruşturma çağrısı yaptı

Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool Paris'teki maç için UEFA'ya resmi soruşturma çağrısı yaptı

29.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool kulübü Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi yaşananlar nedeniyle soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool Paris'teki maç için UEFA'ya resmi soruşturma çağrısı yaptı

Final karşılaşması "güvenlik gerekçesiyle" 30 dakika ertelendi.

Polis dışarıda bulunan ve demir bariyerlere tırmanan bir gruba göz yaşartıcı sprey sıktı.

UEFA karmaşanın binlerce kişinin sahte bilet satın alması nedeniyle yaşandığını kaydetti.

Fransız emniyeti ve güvenlik güçleriyle yaşananların değerlendirileceğini kaydeden UEFA yönetiminin açıklaması şöyle devam etti:

"Karşılaşmanın başlama saatine doğru, Liverpool tarafındaki turnikeler binlerce sahte bilet almış taraftarın, o biletlerle geçiş yapmaya çalışması nedeniyle tıkandı.

"Bu durum, çok sayıda taraftarın içeriye girmek için birikmesi ile sonuçlandı. Bu nedenle başlama düdüğü 35 dakika ertelendi ki stadyuma, gerçek bileti olan, olabildiğince fazla taraftan alınabilsin.

"Stadyum dışında başlama vuruşu sonrası da yığılmanın devam etmesi nedeniyle polis dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı.

Stadyum dışında yığılmalar

Liverpool savunma oyuncusu Andy Robertson organizasyonu "darmadağın" ifadesi ile tanımladı.

Liverpool kulübünden de yaşananların kabul edilemez olduğunu savunan bir açıklama yapıldı.

Kulüp açıklaması şu şekilde:

"Bu akşam Stade de France'da, stadyuma giriş ve güvenlik zincirinin kırılması nedeniyle Liverpool taraftarlarının yaşadıklarından büyük üzüntü duyduk.

"Bu Avrupa futbolunun en büyük karşılaşması ve taraftarlar bu akşam tanık olduklarımızı yaşamak zorunda değildi.

"Bu kabul edilemez olayların nedeninin belirlenmesi için resmi soruşturma başlatılması isteğimizi yazılı olarak ilettik"

Fransız polisi başlama düdüğünden 20 dakika önce atılan bir tweetle, taraftarlara içeri girmeye çalışmama çağrısı yaptı.

Stadyum içindeki ekranda gecikmenin sebebi olarak maça geç gelen taraftarlar gösterildi

MAÇA GEÇ GELİNDİ İDDİASI

Stadyum içi kamera görüntülerinde, maça az bir süre kala çok sayıda boş yer olduğu görülüyordu.

Stadyum içindeki dev ekranlarda, ertelemenin sebebi olarak taraftarların maça geç gelmesi gösterildi.

Liverpool'dan maç görevi için gelen polisler ise, taraftarın davranışlarının mevcut şartlarda örnek bir davranış gösterdiklerini ve "stadyuma kesinlikle geç gelmediklerini" savundular.

Biletine 1000 sterlin ödemiş olan bir Liverpool taraftarı, BBC Radio 5'e, "Maça 45 dakika kala, oturacağımız bölgenin dolduğu söylendi" dedi.

Paris polisi stadyuma sahte biletle girmeye çalışan kişilerin engellendiği açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı sarsan iddia! Putin'in ölümcül hastalığı Dünyayı sarsan iddia! Putin'in ölümcül hastalığı
Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'
Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke ettiAdana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

İlginizi Çekebilir

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.