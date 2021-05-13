Şampiyonlar Ligi: UEFA, finali İstanbul'dan Porto'ya aldı

UEFA, İngiltere Premier Ligi takımları Manchester City ve Chelsea arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin, Portekiz'in Porto kentine alındığını açıkladı.
Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması öngörülüyordu.
Ancak İngiltere'nin geçen hafta Türkiye'yi, dönüşte 10 günlük otel karantinasına girilen "kırmızı liste"ye alması nedeniyle, İngiliz taraftarların maça gidebilmesi zorlaşmıştı.
Portekiz ise İngiltere'nin dönüşte karantina gerektirmeyen "yeşil ülkeler" listesinde,
Final karşılaşması, FC Porto'nun Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak.