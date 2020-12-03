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Şampiyonlar Maçı'nın ilk kadın hakemi Stephanie Frappart "tarihe geçti"

03.12.2020 13:17 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Maçı'nın ilk kadın hakemi Stephanie Frappart "tarihe geçti"

İtalya'nın Torino kentinde dün akşam yapılan Juventus-Dinamo Kiev karşılaşması, bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk Şampiyonlar Ligi maçı olarak tarihe geçti.

İtalya'nın Torino kentinde dün akşam yapılan Juventus-Dinamo Kiev karşılaşması, bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk Şampiyonlar Ligi maçı olarak tarihe geçti.

Fransız hakem Stephanie Frappart, erkekler arasındaki bir Şampiyonlar Ligi maçını yöneten ilk kadın oldu. Maç bu özelliğiyle İtalyan basını tarafından "tarihi" diye nitelendi.

La Stampa gazetesi dünkü maçtan bir fotoğrafı bugün baş sayfasından "Stephanie tarihi böyle değiştirdi" başlığıyla yayımladı. Gazete, "futbolda devrim" olarak nitelediği maçla Frappart'ın "sessizce tarihe geçtiği" yorumunu yaptı.

Corriere della Sera, "Stephanie Frappart sayesinde tarihe geçecek bir maç" başlıklı bir habere yer verdi. Gazete, Frappart'ın maç öncesinde "Kızlar için bir örnek teşkil etmeyi umuyorum. Kız çocuklarına, büyük hırsla hayal kurun diyorum" dediğini yazdı.

Stephanie Frappart

La Repubblica gazetesi de Frappart'ın maç yönetimini "kusursuz" olarak tanımladı. Haberde, "Stephanie Frappart maç sırasında fark edilmedi, bir hakemle ilgili söylenebilecek en iyi şey de bu. Bir Şampiyonlar Ligi maçını yöneten ilk kadın, maçı sessiz bir otoriteyle kontrol ederek kusursuz performans gösterdi" denildi.

La Nazione gazetesi de haberi, "Frappart futbolu yeni bir çağa taşıdı" başlığıyla verdi.

İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa finalini yönetmişti

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora da dünkü maç öncesi sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Bu akşam ilk kez bir kadın, Stephanie Frappart, bir Şampiyonlar Ligi maçında hakemlik yapacak. Cinsiyet eşitsizliği ve stereotipleri aşmak için spor da bir adımla katkıda bulunuyor" dedi.

36 yaşındaki Stephanie Frappart, daha önce de Ağustos 2019'da İstanbul'da oynanan Liverpool-Chelsea maçını yöneterek UEFA Süper Kupa finalinin ilk kadın hakemi olmuştu.

Frappart'ın yönettiği ve Juventus'un 3-0 kazandığı dün akşamki maçta, İtalyan takımında oynayan Cristiano Ronaldo da 750. golünü attı.

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