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  4. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimi! Başkan 'bir süreliğine' görevinden ayrıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimi! Başkan 'bir süreliğine' görevinden ayrıldı

21.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, sağlık sorunları nedeniyle bir süre Ankara'da bulunacağı, yerine Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimi! Başkan 'bir süreliğine' görevinden ayrıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, yaklaşık bir aydır bacağımdaki ağrılar üzerine gittiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu öğrenmiş olduğum hastalığımın kesin teşhis ve tedavisi için bir süre Ankara'da bulunacağım. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerimin duaları ile bu süreci en kısa zamanda atlatacağıma inanıyorum. Bu vesile ile hepinizi gönülden selamlıyor ve dualarınızı bekliyorum."

Demir'in izinli olduğu süre içinde yerine Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi.

AA

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