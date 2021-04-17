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Samsun’da 2 kişiyi tabancayla yaralayan kadın tutuklandı

17.04.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir genci ve gencin kayınpederini tabancayla yaralayan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu ve eşi serbest bırakıldı.

Samsun’da 2 kişiyi tabancayla yaralayan kadın tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, G.A. (41) adlı kadının silahlı saldırısına uğrayan C.A. (21) adlı genç ile gencin kayınpederi H.A. (48) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı.

"BU AYAK BUGÜN ÇALIŞACAK"

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayınpeder H.A., hastanede önünde sedye ile ambulanstan indirilirken yaralı ayağını göstererek, "Bu ayak bugün çalışacak. Size başka bir şey demiyorum" dedi.

"O CANA BİR ŞEY OLURSA BU SAMSUN YANACAK"

Yaralı damadını kasteden H.A., "O can ne oldu. O cana bir şey olursa bugün bu Samsun yanacak. Bu cana bir şey olursa bittiniz. Benim bu ayaktan bir şey olmaz. Ben çok mermi yedim. Bunlar alınacak. Hepinizin 10 dakikası var" diye bağırarak tehditler savurdu.

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AMCASININ EŞİ VURMUŞ

Damadını görmek isteyip kendi tedavisini kabul etmeyerek sedyeden inip damarının yanına giden H.A., güçlüklü sakinleştirilerek tedavi altına alındı.
Yaralı genç ise kendilerini amcasının eşi G.A.'nın vurduğunu söyledi.

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OĞLU VE KOCASI İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili G.A. adlı kadın ile olay sırasında yanında bulunan kocası H.A. ve oğlu C.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan kadın, kocası ve oğulları bugün Samsun Adliyesine sek edildi. Kadının oğlu C.A. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. G.A. tutuklanması talebiyle, eşi H.A. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A. adlı kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, eşi H.A. ise adli kontrol talebi reddedilerek mahkemece serbest bırakıldı. (İHA)

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Samsun silahlı saldırı

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