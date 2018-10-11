HABER

Samsun'da 3.2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 09:01 | Son Güncelleme

Samsun'un Ladik ilçesinde, sabah saat 08:01 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Samsun'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Samsun'un Ladik ilçesinin Soğanlı köyü. Deremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi.

Deprem saat 08:01 civarında yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlk gelen bilgilere göre, deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.

PARTNERRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyorRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor
Tunceli merkezli 10 ilde operasyon!Tunceli merkezli 10 ilde operasyon!
Kanser tedavisi görüyordu, üç yıl sonra sadece grip olduğunu öğrendiKanser tedavisi görüyordu, üç yıl sonra sadece grip olduğunu öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Son Depremler Deprem Haberleri samsun deprem

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Eşinin eve dönmesi için kendini bıçaklayıp gasp süsü verdi

Eşinin eve dönmesi için kendini bıçaklayıp gasp süsü verdi

HSK Başkanvekili'nden FETÖ açıklaması: Bitmesi mümkün değil

HSK Başkanvekili'nden FETÖ açıklaması: Bitmesi mümkün değil

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Tunceli merkezli 10 ilde operasyon!

Tunceli merkezli 10 ilde operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.