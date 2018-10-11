Samsun'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Samsun'un Ladik ilçesinin Soğanlı köyü. Deremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi.
Deprem saat 08:01 civarında yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İlk gelen bilgilere göre, deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.
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