Samsun'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Samsun'un Ladik ilçesinin Soğanlı köyü. Deremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi.

Deprem saat 08:01 civarında yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlk gelen bilgilere göre, deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.

