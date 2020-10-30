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Samsun'da DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen 10 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 1'i Suriye, 15'i Irak uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA


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