'Pes' dedirten görüntü! Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti

İlçeye bağlı Ayaklıalan Mahallesi’nde bulunan ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen Rum kilisesi, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle talan edildi. Yığma yapım sistemi ile inşa edilen ve çatısı, günümüze kadar ulaşamayan kilisenin zemini de kazılar nedeniyle harabeye döndü. Zamanında duvarlarında yer alan fresklerin yok olduğunu ifade eden mahalleli ise tarihe meydan okuyan kilisenin daha fazla tahrip olmadan restore edilip, turizme kazandırılmasını istedi.

"ÇOK ZİYARETÇİ GELİYOR"

Kilisenin harabe durumda olduğunu ifade eden Ayaklıalan Mahallesi Muhtarı Tahsin Ay, “Kilisenin onarılması için çok mücadeleler verdim ama olmadı. Tüm yetkililer, buranın durumunu biliyor, o nedenle kilisenin onarılmasını talep ediyoruz. Köyümüze özellikle yaz aylarında çok ziyaretçi geliyor, buranın onarılmasıyla daha çok kişi gelecektir. Zamanında Rumlar, buraya çok geliyordu. Hatta 80 yaşlarında 4 kardeş köyümüze geldi, geçmişte burada yaşadıklarını anlattı, evlerinin yerini gösterdiler, çok güzel günler geçirdiklerini anlattılar. Türkçeyi de, Ayaklıalan halkı gibi konuşuyorlardı. Kiliseyle ilgili onların da çok bilgisi yoktu ama onların zamanında çok daha iyi durumdaymış. Tarihi kilise, defineciler tarafından talan edilmiş, kilisenin korunması için bekçi talep ettim ama olmadı” dedi.