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Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçe operatörü, yanlış binayı yıktı

06.04.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Ahmet Çelik isimli bir vatandaş, arsa ve üzerinde bulunan evi, yeni bina karşılığında müteahhit firmaya verdi. Belediyede işlemlerin devam etmesi üzerine yıkım için beklerken, fıkra gibi bir olay yaşandı. Başka bir binayı yıkmak için yola çıkan kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı. Bununla da yetinmeyen operatör, yıkım masraflarını da istedi...

Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçe operatörü, yanlış binayı yıktı

Samsun'da yaşanan akılalmaz olayda bir kepçe operatörü, yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı. "Şaka gibi" olay sonrası kepçe operatörü bir de üzerine yıkım masraflarını talep etti...

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik isimli vatandaş, ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi, yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma, arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşandı.

ADRESİ KARIŞTIRIP YANLIŞ BİNAYI YIKTI

Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum, komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.

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OPERATÖR, YIKIM MASRAFLARINI İSTEDİ

Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.

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"BEN GELMEDEN BAŞKA KEPÇECİ YIKMAYA BAŞLAMIŞ"

Ahmet Çelik, “Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir, kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var 2 kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yakın olsa anlarım” dedi.

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MÜTEAHHİT FİRMADAN AÇIKLAMA

Müteahhit firma yetkilisi ise olay yaşandığında şehir dışında olduklarını, arsadaki binanın yıkımı için belediyeden yıkım ruhsatı bekledikleri sırada komşuların kepçe operatörünün yaptığı yıkımı haber verdiğini, sonrasında devreye girerek sorunu çözdüklerini bildirdi. (İHA)

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Samsun
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