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Samsun'da gölette facia! İmam ve öğretmenin acı sonu...

20.08.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da imam olan Mustafa Balcı (38), eşi ve öğretmen olan kayınbiraderi Ahmet Ceylan (28) ile piknik yapmaya gitti. Gittikleri gölette yüzerken boğulma tehlikesi geçiren imam Balcı'yı kurtarmak için eşi ve kayınbiraderi Ceylan suya girdi. Balcı ve Ceylan hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından kurtarılan imam Balcı'nın eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da gölette facia! İmam ve öğretmenin acı sonu...

Olay, Canik ilçesi Çamalan Mahallesi Tahtaçılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Balcı (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayınbiraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte piknik yapmaya gitti. Çakıl ocağının oluşturduğu gölet kenarına giden aile burada piknik yapıp gölette balık tutmaya başladı. İmam Mustafa Balcı serinlemek için gölete girdi ve yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Balcı'yı gören eşi Hanife Balcı ve kayınbiraderi Ahmet Ceylan gölete atlayıp yardım etmek istedi.

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İMAM VE ÖĞRETMEN BOĞULDU

Mustafa Balcı, Hanife Balcı ve Ahmet Ceylan gölette kayboldu. Ailenin yardımına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar önce Hanife Balcı'yı ardından da imam Mustafa Balcı ve öğretmen Ahmet Ceylan'ı göletten çıkardı. Baygın halde ambulansla iki ayrı özel hastaneye kaldırılan Mustafa Balcı ile Ahmet Ceylan hayatlarını kaybederken, Hanife Balcı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hanife Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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'SUYUN DİBİNDEN ALDIK'

Gölettekilerin yardımına koşarak sudan çıkartan mahalle sakinlerinden Fatih Çelik, "Köyden duyum aldık. Koşarak geldik. Yarım saat geçtiğini duyduk. Sonra ipleri belimize bağlayarak suyun içine girdik. Arkadaşların da yardımıyla suyun dibinden çektik aldık. Biz elimizden geleni yaptık" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İmam Öğretmen Samsun boğulma
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