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  4. Samsun'da ilginç anlar! Yaya geçidinden yürüyerek geçen karga şaşırttı

Samsun'da ilginç anlar! Yaya geçidinden yürüyerek geçen karga şaşırttı

03.02.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kırmızı ışıkta durup yeşil ışık yanınca yaya geçidinden yürüyerek karşıya geçen karga gülümsetip düşündürdü.

İlkadım ilçesi Liman Kavşağı’nda görüntülenen karga, araçlar için kırmızı yandığında duran bir otomobilin içindekiler tarafından fark edildi. Karganın yaya geçidinin solunda beklediğini gören otomobildeki yolcu telefonuyla kayda girdi.

YAYALARA YEŞİL IŞIK YANINCA KARŞIYA GEÇTİ

Yolun karşına geçmek isteyen karga uçmak yerine yürüyerek sağa doğru hareketlendi. Yayalar için yeşil yanmasıyla yaya geçidini kullanarak karşıya geçen karga onu görüntüleyenlere "Bazı insanlardan bile akıllı. Aferin kargaya” dedirtti.

(İHA)

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Samsun
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