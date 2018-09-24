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Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

Samsun'da genç bir kadın kavga ettiği kadın arkadaşının kolunu ısırdığını zannederek kulağını ısırarak kopardı. Kulağı kopan kadın tedavi altına alınırken, saldırgan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barın önünde gece yarısı meydana gelen olayda S.Ö. (22) adlı genç kadın ile arkadaşı N.G. (33) adlı kadın arasında kavga çıktı.

KOPAN KULAĞIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Cep telefonu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada N.G., arkadaşı S.Ö.'nün parmağını ısırdı. S.Ö. de N.G.'nin kolunu ısırdığını zannederek sol kulağını ısırarak kopardı. Kanlar içerisinde kalan N.G. kopan kulağının parçasıyla birlikte ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

TEDAVİ SIRASINDA YAKALANDI

Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen S.Ö., ısırılan parmağını tedavi için gittiği özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (AA)

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