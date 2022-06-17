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Samsun'da karne günü kahreden olay! Pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti... Ailenin feryadı yürek yaktı

17.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da karne günü yaşanan olay yürekleri yaktı. 4'üncü katta bulunan evlerinin penceresinden düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen öğretmen baba ile bankacı annenin feryadı ise yürekleri dağladı.

Samsun'da karne günü kahreden olay! Pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti... Ailenin feryadı yürek yaktı

Karne günü 4. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ'ın acı haberi kahretti. Acı haberi alan anne ve babasının feryatları yürekleri yaktı...

GÜRÜLTÜYE KOŞTULAR, ACI OLAYI GÖRDÜLER

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ (16) 4. katındaki evlerinin pencereden yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Saat 08.30 gibi büyük bir gürültü duyan komşular önce ne olduğunu anlamadı. Saat 10.00 gibi merdivenleri temizleyen temizlikçi kadın apartmanın arka bahçesindeki beton zeminde Kartal Emir Uludağ'ı yerde yüzüstü yatar halde fark ederek komşulardan yardım istedi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

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ANNE VE BABASI KAHROLDU

Olay yerine giden sağlık ekipleri Kartal Emir Uludağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sabah işe giden öğrenmen baba Serdal Uludağ ile bankacı anne Ayten Uludağ acı haberi iş yerinde aldı. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ'ın ölümü komşuları da gözyaşına boğdu.

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Olay yerine gelen baba ile annenin feryatları yürekleri dağladı. Baygınlık geçiren anne sedye ile ambulansa taşındı ve ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Lise 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ'ın özel bir kolejde okuduğu ve derslerinde çok başarılı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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