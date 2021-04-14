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  4. Samsun'da koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

14.04.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir kişi tarlada lahana toplayan karısını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı silahlı kendini vurup intihara kalkıştı.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi Şehit Adnan Yıldız Caddesi kenarındaki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Mehmet Ö., evlerinin yakınındaki tarlada lahana toplayan 3 çocuk annesi eşi 51 yaşındaki Selma Ö.’yü pompalı tüfekle vurdu. Selma Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Ö. daha sonra da aynı tüfekle kendini vurarak ağır yaraladı. Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Selma Ö.’nün cesedi otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLARI FENALIK GEÇİRDİ

Çiftin çocukları F.Ö. morgun önünde uzun süre gözyaşı döktü. Gencin feryatları yürekleri dağladı. Silah sesi üzerine olaydan haberdar olduklarını söyleyen çiftin komşuları olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Selma Ö.’nün çok iyi bir kadın olduğunu ifade veren komşuları, "Yazık oldu" dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Samsun
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tedavi etmeyin o katili , acı içinde gebersin.

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