Samsun'da korkunç olay! Güvenlik görevlisi kendini köprüye astı, vatandaşların çabası kurtarmaya yetmedi

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ağabali Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi 47 yaşındaki İ.Ş., boynuna bağladığı ipi köprünün korkuluk demirlerine bağlayıp kendini aşağı bıraktı. Köprüde bir kişinin asılı olduğunu fark eden vatandaşlar yardıma koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen İ.Ş., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



