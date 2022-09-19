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Samsun'da korkunç olay! Güvenlik görevlisi kendini köprüye astı, vatandaşların çabası kurtarmaya yetmedi

19.09.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 47 yaşındaki İ.Ş., kendini köprüye astı. Vatandaşların çabasıyla kendini astığı yerden kurtarılan İ.Ş., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da korkunç olay! Güvenlik görevlisi kendini köprüye astı, vatandaşların çabası kurtarmaya yetmedi

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ağabali Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi 47 yaşındaki İ.Ş., boynuna bağladığı ipi köprünün korkuluk demirlerine bağlayıp kendini aşağı bıraktı. Köprüde bir kişinin asılı olduğunu fark eden vatandaşlar yardıma koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen İ.Ş., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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İntihar Samsun Güvenlik görevlisi köprü
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