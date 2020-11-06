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Samsun’da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 02:12 | Son Güncelleme

Samsun’da motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ile 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun’da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Doğdu Kaplan (18) idaresindeki motosiklet, rampa yukarı çıkarken virajı alamayarak önce orta refüj bordur taşına daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada motosikletten savrulan 18 yaşındaki Sümeyye Akyürek olay yerinde, motosiklet sürücüsü Mert Doğdu Kaplan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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