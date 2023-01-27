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  4. Samsun'da panik dolu anlar! Çatı katında mahsur kalan kedi aşağı atlayınca çığlık sesleri sokağı inletti

Samsun'da panik dolu anlar! Çatı katında mahsur kalan kedi aşağı atlayınca çığlık sesleri sokağı inletti

27.01.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 5 katlı bir binanın çatı katında mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmaya gelenlerden ürkerek, aşağıya atladı. 4 ayağının üstüne düşen kedi, yaralanmadan kurtuldu.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye 1 gündür çatıda mahsur kalan kedi için mahalle sakinleri 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre sakinleriyle birlikte çatıya çıkıp kediyi kurtarmak istedi.

Uzun uğraşlar sonrası kurtarılamayan kedi daha sonra çatıdan aşağıya atladı. Çevrede bulunan ve olayı pencereden takip eden onlarca kişi kedinin aşağıya atlama anında büyük panik yaşadı. 5’inci kattan aşağıya atlayan kedi, zeminde bulunan tenteye 4 ayağının üzerine düştü. Olayı heyecanla takip eden vatandaşlar kedinin 4 ayağının üstüne düştüğünü ve yaralanmadığını görünce alkışlamaya başladı.

Olayı gören çevre sakinleri, “Kedi bir süredir çatıda duruyor ve kurtarılmayı bekliyordu. Zaten bu bölgede kedilerin sayısı oldukça fazla. Bu kedi de onlardan biri" dediler.

Kedinin çatıdan atlamasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

(İHA)

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Samsun kedi

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