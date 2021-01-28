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  4. Samsun’da sanayi sitesinde yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, çalışmalar sürüyor

Samsun’da sanayi sitesinde yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, çalışmalar sürüyor

28.01.2021 07:25 | Son Güncelleme:
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Samsun’da sanayi sitesinde yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, çalışmalar sürüyor

Samsun’da sanayi sitesindeki iş yerlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken ilk bilgilere göre 4 iş yeri yandı.

Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor yağı deposu ile bitişiğindeki mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle karşı tarafta bulunan hurdacı, reklamcı ve kamyon filtreleri satan diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil, ile diğer iş yerlerinin önündeki hurda araçlar yandı. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.

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(İHA)

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