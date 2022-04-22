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  4. Samsun'da yaşandı! Bir cip, beton blok yüklü tırın altından geçti

Samsun'da yaşandı! Bir cip, beton blok yüklü tırın altından geçti

22.04.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan beton köprü parçası taşıyan tırın altından geçti. Cipin tırın altından geçişi oldukça dikkat çekti.

Samsun'da yaşandı! Bir cip, beton blok yüklü tırın altından geçti

Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde şubat ve mart ayındaki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde yayımladı.

Görüntülerde Samsun'da kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar da yer aldı.

TIRIN ALTINDAN GEÇTİ

Samsun'un Atakum ilçesinde cipin, yolun karşısına geçmeye çalışan beton köprü parçası taşıyan tırın altından geçmesi de kameraya yansıdı.

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Trafik Başkanlığı, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı. (AA)


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