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Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekiplerce 2 gün önce Samsun ile Amasya, Artvin ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda "ruhsatsız silah ve mermi bulundurdukları veya taşıdıkları" iddiasıyla 13 şüpheli yakalanmıştı.

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kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ruhsatsız silah Samsun

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