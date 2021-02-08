Samsun’da 10 günlük bebeğini sokağa terk eden kadın ile annesi adliyede

Samsun’da 10 günlük kızını sokağa terk eden yabancı uyruklu kadın ve kendisine yardım eden annesi, polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi’nde geçen cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir iş yerinin önünde bir bebek buldu. Olay polis haber verildi. Bebek ise hastaneye kaldırıldı.

Polis bebeğini terk eden kadının kimliğini tespit için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarından adım adım takibe alınan kadının Afganistan uyruklu Hanıyeh M. (30) ve kendisine yardım edenin de annesi Arıfef M. (49) olduğu tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Afgan anne ve kızını dün gece Kökçüoğlu Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgulanmaları tamamlanan Hanıyeh M.ve annesi Arıfef M. "kasten öldürmeye teşebbüs ve aile yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Gazetecilerin adliye girişi, "Bebeğini neden terk ettin, pişman mısın?" sorusuna Hanıyeh M. "Pişmanım" diye cevap verdi.



