Samsun'da ağaçtan düşen kişi öldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Esatçiftliği Mahallesi Sereyanı mevkisinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 69 yaşındaki Hüseyin Aydoğan, dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor
ABD Adalet Bakanlığı duyurdu! O isimle ilgili flaş karar
Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar
Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti
Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı
Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum