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Samsun’da aranan 75 şahıs yakalandı

29.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yapılan uygulamalarda ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 75 şahıs yakalandı.Samsun’da 26 Mart Cumartesi günü saat 08.00 ile 29 Mart Pazartesi günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Samsun’da yapılan uygulamalarda ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 75 şahıs yakalandı.
Samsun’da 26 Mart Cumartesi günü saat 08.00 ile 29 Mart Pazartesi günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi. Bu uygulamalar sonucunda 39 bin 64 şahsın GBT sorgusu yapıldı.
75 aranan kişi tespit edildi. 17 kişiye adli işlem yapıldı. 123 kişiye idari işlem yapılarak 59 bin 885 TL para cezası uygulandı. 5 bin 463 araç kontrol edilerek 2 aranan araç yakalandı. 627 iş yeri kontrol edilerek 10 iş yerine cezai işlem uygulandı. Uygulamada 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 33 adet mermi, 33 adet kesici alet, 7,44 gram esrar, 50,24 gram kannabinoid , 6,84 gram metamfetamin, 1,64 gram kenevir tohumu, 3 adet ekstazi, 112 adet sentetik ecza hap, 13 adet metamfetamin emdirilmiş peçete ele geçirildi.
Ayrıca trafik yönünden 7 bin 96 araç ve sürücü kontrol edildi. 1810 araç ve sürücüye 789 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. 171 araç ise trafikten men edildi.

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