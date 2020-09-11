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  4. Samsun’da ATM’lere düzenek yerleştiren 2 kişi İstanbul’da yakalandı

Samsun’da ATM’lere düzenek yerleştiren 2 kişi İstanbul’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM’sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi İstanbul’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dolandırıcıların Kurban Bayramı ve öncesinde Samsun merkez ve ilçelerinde bulunan bir kamu bankasına ait ATM’lere özel düzenek yerleştirerek banka kartlarını kopyaladıkları ortaya çıktı.

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM’sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi İstanbul’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dolandırıcıların Kurban Bayramı ve öncesinde Samsun merkez ve ilçelerinde bulunan bir kamu bankasına ait ATM’lere özel düzenek yerleştirerek banka kartlarını kopyaladıkları ortaya çıktı. Polis çok sayıda ATM’de özel düzenekleri ele geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüzlerce kişinin banka kartlarının kopyalandığı ortaya çıktı. Birçok vatandaş da hesaplarından paraları çekilerek dolandırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişiyi İstanbul’da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun’a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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