Samsun'da balık ve kurbağa adamlar denizde ve kıyada temizlik yaptı

Samsun'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında kurbağa ve balık adamlar denizde ve kıyıda temizlik yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında, Sevgi Kafe önünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü kurbağa ve balık adamları denizde ve kıyıda temizlik gerçekleştirdi.

Ekipler kısa sürede denizden çok sayıda çöp çıkardı.

Etkinliğe Çevre Müfettişi olarak katılan minikler için de çevre konusunda tiyatro gösterisi sunuldu. Protokol üyeleri, sahnelenen oyunu, miniklerin arkasındaki sıralarda oturarak izledi.

Vali Zülkif Dağlı, etkinlik sonunda deniz ve kıyı temizliği yapan ekiplere teşekkür ederek, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Denizden çıkan çöplerin tamamının geri dönüştürülebilir olduğuna işaret eden Dağlı, "Bunların tamamını geri dönüştürmek gerekiyor. Bu manada denize atılması gerçekten çok yazık. Bunlar milli ekonomi, milli değer. Hem de denizimizi kirletiyoruz." dedi.

Dağlı, Samsun'un uzun ve Mavi Bayraklı plajlara sahip olduğunu hatırlatarak, denize, çevreye insanların gözü gibi bakması gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de kısa sürede denizden ciddi oranda çöp çıktığını belirtti.

Çevre ve geri dönüşüm konusunda insanları daha duyarlı davranmaya çağıran Demir, "Biz Samsun'da tüm kurum ve kuruluşlarımız olarak çevre, geri dönüşüm ve atık konusunda faaliyetler içindeyiz. İyi durumdayız. Ama iyi olmamıza rağmen bu... Bu denizden çıkardığımız, bir de karadaki bölümleriyle uğraşıyoruz. Bu etkinlikle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu da oluşuyor." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, denizden çıkarılan araba tekerleği, metal, plastik şişeler ve atıklar bir süre sergilendikten sonra geri dönüşüme gönderildi.

Etkinliğe, protokol üyeleriyle davetliler ve öğrenciler katıldı.

