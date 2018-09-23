Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Derbent Mahallesi'nde 13 Eylül'de Cemil T'yi (34) bıçakladığı iddiasıyla aranan Tanju G, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde adresine yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Yaralı Cemil T'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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