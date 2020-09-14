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Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu bir genç yaralanarak hastanelik olurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu bir genç yaralanarak hastanelik olurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklanan Irak uyruklu Ali R.A.A.J.(21) 3 yerinden yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili Irak uyruklu Ameer I.M.A.A.’yı (19) gözaltına aldı. Olayla ilgili Irak uyruklu bir kişinin arandığı öğrenildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı genç bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ameer I.M.A.A. kendisinin bıçaklanan gence sadece yumruk attığını, bıçağı firarda olan arkadaşı S.M.’nin kullandığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ameer I.M.A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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