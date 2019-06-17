Samsun'da cinayet

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Çağlar İnan (25), kendisini telefonla arayan kişilerin isteği üzerine balkona çıktı.

İnan, kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan İnan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

