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Samsun’da DEAŞ’tan 3 kardeş adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 10:49 | Son Güncelleme

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeş adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da DEAŞ’tan 3 kardeş adliyeye sevk edildi

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeş adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları tespit edilenlere yönelik yaptıkları çalışmalarda 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu B.M., MM. ve O.M. adlı kardeşleri gözaltına alındı. Evlerde yapılan araştırmalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kardeş bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da DEAŞ’tan 3 kardeş adliyeye sevk edildi

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