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Samsun'da denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

Samsun'da denize giren kişi boğuldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık mevkisinde eşi ve çocuğuyla denize giren 39 yaşındaki Uğur Özbay, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu baygın halde sudan çıkarılan Özbay, 112 Acil Sağlık ambulansıyla özel hastaneye kaldırıldı.

Özbay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi öğrenen Özbay'ın yakınları ile eşi arasında kısa süre gerginlik yaşandı.

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boğulma Samsun Sualtı Grup Amirliği Tekkeköy Uğur Özbay

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