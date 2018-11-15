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Samsun'da ev yangını: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 22:39 | Son Güncelleme

Samsun'da ev yangını: 1 ölü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 75 yaşındaki bir kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Ekipler, evde yaptığı aramada, 75 yaşında 6 çocuk annesi Saadet Çankaya'nın cesedi ile karşılaştı.

Yanarak hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Çankaya'nın bir süre önce dizlerinden ameliyat olduğu ve yürüteç yardımıyla hareket etmeye çalıştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Samsun Tekkeköy yaygın

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