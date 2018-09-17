Samsun'da ev yangını

Samsun'un İlkadım ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Paşa Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta bulunan apartmanın zemin katındaki dairede çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuğun perdeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle daire ve apartmandakiler tahliye edildi.
Yoğun dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişiye ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde oksijen tedavisi uygulandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu
Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı
'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum