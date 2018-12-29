HABER

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba'nın Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Toprak (50) yönetimindeki 55 RE 299 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yahya Temiz (44) yönetimindeki 55 FK 791 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Temiz'in aracı takla attı. Kazada iki sürücü ile araçlarında bulunan Sebahattin Temiz, Yusuf Toprak (70), Ayşe Toprak (75), Emine Toprak (46) ve Ayşenur Toprak (8) yaralandı. 7 yaralı olay yerine çağrılan ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Yusuf Toprak yapılan müdahale sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Nakliyeci, borç tartışmasında oto galericiyi pompalıyla ağır yaraladıNakliyeci, borç tartışmasında oto galericiyi pompalıyla ağır yaraladı
Yalova'da apartmandaki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldiYalova'da apartmandaki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil viyadükten düştü

Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüş

Anne cinayetini kalp ilacı çözdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.