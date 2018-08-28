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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde çarpışan iki otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Musa Kayhan (23) idaresindeki 52 DC 496 plakalı otomobil, Üniversite Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Mehmet Ordu (49) yönetimindeki 34 FL 0999 otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırımı aşan iki otomobil şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Havza trafik kazası Yaralamalı Kaza

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