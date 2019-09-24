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Samsun'da "interaktif" konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesi yarın, izleyenlerin de eşlik edebileceği "The Funtime of the Opera" konseri verecek

Türkiye'de ilk defa geçen sezon Ankara'da gerçekleştirilen "The Funtime of the Opera" interaktif konseri, yarın "Operada hayalet değil, eğlence var" sloganıyla Samsun'da seyircileriyle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni sanat sezonunda izleyenlerin de orkestranın bir üyesi olduğu "The Funtime of the Opera" konserini sunacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamada, "The Funtime of the Opera" konserinde sanatın farklı pencereden tanıtıldığı, sahne ve seyirci arasındaki görünmez duvarın ortadan kalktığı belirtildi.

İzleyenlerin de müzik icra etme şansını yakaladığı eşsiz bir konsept olan "The Funtime of the Opera" konserinde seslendirilen parçaların herkesin mutlaka bir film karesinden, reklam jeneriğinden veya telefon melodisinden aşina olduğu müziklerden seçildiğini aktarılan açıklamada, konserde orkestra şefi Musa Göçmen'in yönetiminde alışılagelmiş klasik müzik dinleme kalıbının dışına çıkılacağı vurgulandı.

Konserde seyircilerin şarkılara eşlik ederek, ıslık çalarak veya tempo tutarak orkestranın bir parçası olacağı kaydedilen açıklamada, 80 dakika sürecek konserde soprano Sezgi Elhüseyni, mezzo soprano Leyla Ceren Koç, tenor Gürkan Sezgin ile bariton Murat Göçken'in solist sanatçı olarak yer alacağı aktarıldı.

Sanatçılara SAMDOB orkestrasının eşlik edeceği, konserin baş kemancısının ise Eylül Benek Salcan olacağı ifade edildi.

Ücretsiz verilecek konser, yarın Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

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SAMDOB) Samsun

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