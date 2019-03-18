HABER

Samsun'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

Samsun'da kaçakçılık operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda cinsel içerikli kaçak ürünler ile kaçak sigaraların üzerine yapıştırılmak için orijinal paketlerden sökülerek temin edilmiş 247 bandrol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde belirlenen bir iş yerine ve deposuna operasyon düzenledi.

İş yerinde ve depoda arama yapan ekipler, 5 bin 538 cinsel içerikli kaçak ürün, 24 adet 100 gramlık paketlerde bandrolsüz nargile tütünü, 68 kilogram sigara filtre süngeri, 3 bin 60 doldurulmuş makaron sigara, 760 bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 5 bin 504 kutu 200'lük paketler halinde boş makaron, 2 bin 264 paket kıyılmış tütün, 200 kilogram kıyılmış açık tütün, bandrol yapıştırmada kullanılan bir sıcak hava tabancası, 2 bandrol yapıştırıcı yapışkan madde, orijinal paketlerden sökülerek temin edilmiş 247 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri ruhsat sahibi İ.Y. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Lösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandıLösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandı
Şırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyetteŞırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyette
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kaçakçılık Samsun TAPDK

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Kardeşi 'abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

'Abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.